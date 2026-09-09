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Atelier de prévention des infections hivernales Salle Madeleine Huet
lundi 5 octobre 2026 · Salle Madeleine Huet
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-05 14:30 – 15:30
Gratuit : oui Gratuit. Places limitées. Inscriptions auprès du service Cohésion sociale : 02 40 26 44 44 – social@sagl.fr Senior
Découvrez la différence entre virus et bactéries, quels sont les symptômes, comment s’en protéger et quelle est l’utilité des antibiotiques et de la vaccination.Un quizz sur les idées reçues complètera la présentation. Atelier organisé par le Centre de soins infirmiers de Bouaye, dans le cadre de la Semaine bleue à Saint-Aignan de Grand Lieu. Sur inscription.
Salle Madeleine Huet 44860
02 40 26 44 44
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