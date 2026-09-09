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Atelier de prévention des infections hivernales Salle Madeleine Huet

lundi 5 octobre 2026 · Salle Madeleine Huet

Atelier de prévention des infections hivernales Salle Madeleine Huet

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Heure de début
14:30
Lieu
Salle Madeleine Huet
Adresse
1 rue des Grèbes Huppés 44860
Ville
44860
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit. Places limitées. Inscriptions auprès du service Cohésion sociale : 02 40 26 44 44 - social@sagl.fr

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-05 14:30 – 15:30
Gratuit : oui Gratuit. Places limitées. Inscriptions auprès du service Cohésion sociale : 02 40 26 44 44 – social@sagl.fr Senior 

Découvrez la différence entre virus et bactéries, quels sont les symptômes, comment s’en protéger et quelle est l’utilité des antibiotiques et de la vaccination.Un quizz sur les idées reçues complètera la présentation. Atelier organisé par le Centre de soins infirmiers de Bouaye, dans le cadre de la Semaine bleue à Saint-Aignan de Grand Lieu. Sur inscription.

Salle Madeleine Huet  44860
02 40 26 44 44


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