Atelier de prévention des infections hivernales Salle Madeleine Huet

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-05 14:30 – 15:30

Gratuit : oui Gratuit. Places limitées. Inscriptions auprès du service Cohésion sociale : 02 40 26 44 44 – social@sagl.fr Senior

Découvrez la différence entre virus et bactéries, quels sont les symptômes, comment s’en protéger et quelle est l’utilité des antibiotiques et de la vaccination.Un quizz sur les idées reçues complètera la présentation. Atelier organisé par le Centre de soins infirmiers de Bouaye, dans le cadre de la Semaine bleue à Saint-Aignan de Grand Lieu. Sur inscription.

Salle Madeleine Huet 44860

02 40 26 44 44



Afficher la carte du lieu Salle Madeleine Huet et trouvez le meilleur itinéraire

