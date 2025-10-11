Atelier de prévention et connaissance du chien Médiathèque Emile Gaboriau Saujon

Atelier de prévention et connaissance du chien Médiathèque Emile Gaboriau Saujon samedi 11 octobre 2025.

Atelier de prévention et connaissance du chien

Médiathèque Emile Gaboriau 18 rue Carnot Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11 15:45:00

Date(s) :

2025-10-11

Atelier de prévention et d’éducation à la connaissance du chien et aux risques d’accidents par morsure.

.

Médiathèque Emile Gaboriau 18 rue Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 94 71 mediatheque@saujon.fr

English :

Prevention and education workshop on dogs and the risk of accidents due to biting.

German :

Präventions- und Aufklärungsworkshop über Hunde und die Gefahren von Beißunfällen.

Italiano :

Workshop di prevenzione ed educazione sui cani e sui rischi di incidenti dovuti a morsi.

Espanol :

Taller de prevención y educación sobre los perros y los riesgos de accidentes por mordedura.

L’événement Atelier de prévention et connaissance du chien Saujon a été mis à jour le 2025-08-26 par Mairie de Saujon