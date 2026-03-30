Atelier de printemps Médiathèque Maurice Teinturier Genouillac
Atelier de printemps Médiathèque Maurice Teinturier Genouillac mercredi 15 avril 2026.
Atelier de printemps
Médiathèque Maurice Teinturier 1 Place de l’Église Genouillac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Atelier de printemps
–> Création de fleurs en papier
Mercredi 15 Avril
14h30 à 16h30
RENSEIGNEMENTS:
05.55.80.35.21
mediatheque@genouillac-23.fr
–> Médiathèque Maurice Teinturier .
Médiathèque Maurice Teinturier 1 Place de l’Église Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 35 21 mediatheque@genouillac-23.fr
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English : Atelier de printemps
L’événement Atelier de printemps Genouillac a été mis à jour le 2026-03-26 par Portes de la Creuse en Marche
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