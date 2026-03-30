Atelier de printemps Médiathèque Maurice Teinturier Genouillac

Atelier de printemps

Médiathèque Maurice Teinturier 1 Place de l’Église Genouillac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Atelier de printemps

–> Création de fleurs en papier

Mercredi 15 Avril

14h30 à 16h30

RENSEIGNEMENTS:

05.55.80.35.21

mediatheque@genouillac-23.fr

–> Médiathèque Maurice Teinturier .

Médiathèque Maurice Teinturier 1 Place de l’Église Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 35 21 mediatheque@genouillac-23.fr

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English : Atelier de printemps

L’événement Atelier de printemps Genouillac a été mis à jour le 2026-03-26 par Portes de la Creuse en Marche