Atelier de printemps Médiathèque Maurice Teinturier Genouillac

Atelier de printemps 1 Place de l'Église Genouillac 2026-04-15

Atelier de printemps Médiathèque Maurice Teinturier Genouillac mercredi 15 avril 2026.

Atelier de printemps

Médiathèque Maurice Teinturier 1 Place de l’Église Genouillac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

Atelier de printemps
–> Création de fleurs en papier
Mercredi 15 Avril
14h30 à 16h30
RENSEIGNEMENTS:
05.55.80.35.21
mediatheque@genouillac-23.fr

–> Médiathèque Maurice Teinturier   .

Médiathèque Maurice Teinturier 1 Place de l’Église Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 35 21  mediatheque@genouillac-23.fr

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English : Atelier de printemps

L’événement Atelier de printemps Genouillac a été mis à jour le 2026-03-26 par Portes de la Creuse en Marche

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