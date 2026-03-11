Atelier de printemps Saint-Dizier

Atelier de printemps

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée libre

2026-03-14

Tout public
De 10h à 12h, on se retrouve avec Fred et Elsa au Petit Paris pour un atelier ouvert à tous.
Un moment convivial pour créer et échanger   .

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43  association.aupetitparis@gmail.com

