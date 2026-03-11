Atelier de printemps Saint-Dizier
Atelier de printemps
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-03-14
2026-03-14
Tout public
De 10h à 12h, on se retrouve avec Fred et Elsa au Petit Paris pour un atelier ouvert à tous.
Un moment convivial pour créer et échanger .
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com
