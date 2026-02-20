Atelier de production de champignons Beaumont-du-Lac
Villa hélène Beaumont-du-Lac Haute-Vienne
Vous souhaitez savoir comment sont cultivés nos champignons ? La Villa Hélène vous ouvre ses portes!
Durée indicative d’une heure.
La visite est à prix libre.
Nous proposons également à la suite de ces visites un atelier pour apprendre à cultiver les pleurotes chez soi, pour un tarif de 25€ par personne. Vous repartirez avec un sac de culture prêt à pousser! .
Villa hélène Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 76 82 00 champignons.villahelene@gmail.com
