Atelier de production de champignons Beaumont-du-Lac

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Vous souhaitez savoir comment sont cultivés nos champignons ? La Villa Hélène vous ouvre ses portes!

Durée indicative d’une heure.

La visite est à prix libre.

Nous proposons également à la suite de ces visites un atelier pour apprendre à cultiver les pleurotes chez soi, pour un tarif de 25€ par personne. Vous repartirez avec un sac de culture prêt à pousser! .

Villa hélène Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 76 82 00 champignons.villahelene@gmail.com

