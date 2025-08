ATELIER DE PRODUCTION DE PÂTES FERMIÈRES Sepx

LA FERME Ô PATES Sepx Haute-Garonne

Début : 2025-09-02

fin : 2025-09-02

2025-09-02 2025-09-09 2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30

Atelier de production de pâtes fermières de la farine au sachet !

Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat.

Une immersion dans la fabrication de pâte artisanales au coeur de la ferme commingoise à Sepx de Christine et Florian en Comminges Pyrénées. Vous repartirez avec un panier garni des produits de la ferme . 75 .

LA FERME Ô PATES Sepx 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39

English :

Farmhouse pasta production workshop: from flour to bag!

Book with Cagire Garonne Salat Tourist Office.

German :

Workshop zur Herstellung von Bauernhofnudeln: vom Mehl bis zur Tüte!

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt Cagire Garonne Salat.

Italiano :

Laboratorio di produzione di pasta in fattoria: dalla farina al sacchetto!

Prenotate in anticipo presso l’Ufficio del Turismo di Cagire Garonne Salat.

Espanol :

Taller de fabricación de pasta en la granja: ¡de la harina a la bolsa!

Reserve con antelación en la Oficina de Turismo de Cagire Garonne Salat.

