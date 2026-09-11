Atelier de pyrogravure – L’écriture du feu : Kirigami et carton sculpté, Artefact93, Saint-Denis

Informations pratiques

Atelier de pyrogravure – L’écriture du feu : Kirigami et carton sculpté Dimanche 20 septembre, 14h00 Artefact93 Seine-Saint-Denis

Ateliers gratuits sur réservation, limités à 8 participants par session pour « L’écriture du feu ». Matériel fourni par artefact93.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’écriture du feu & la Basilique réinventée.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, artefact93 vous invite à explorer le dialogue entre hier et aujourd’hui. À travers deux ateliers, découvrez comment des techniques héritées du passé peuvent être ravivées, réinterprétées et réinventées pour offrir un nouveau regard sur notre patrimoine.

Plongez dans l’univers de la pyrogravure, un savoir-faire ancestral dont les origines remontent aux premières civilisations.

Des objets du quotidien décorés par le feu aux créations contemporaines sur bois, cuir, liège ou papier, cette technique n’a cessé d’évoluer tout en conservant son caractère unique.

Lors de l’atelier animé par Qilé Wang, petits et grands seront invités à imaginer, dessiner puis pyrograver leur propre création sur une rondelle de bois, à partir de photographies d’objets d’hier et d’aujourd’hui.

Une manière de faire dialoguer la mémoire des objets avec la création contemporaine. (Sur réservation.)

Entre mémoire et création, ces deux atelier invitent chacun à redécouvrir le patrimoine autrement : en ravivant des gestes anciens, en transmettant des savoir-faire et en réimaginant les formes de demain.

Une belle occasion de découvrir des techniques artistiques, d’échanger avec des créateurs passionnés et de célébrer le patrimoine sous un regard résolument créatif.

Artefact93 2 bis rue du Cygne 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0627812979 http://www.artefact93.fr https://www.instagram.com/artefact93/https://www.instagram.com/artefact93/ [{« type »: « email », « value »: « artefact93agencedeveloppement@gmail.com »}] Atelier-boutique d’artefact93 , dans le coeur de ville, adossée à l’unité d’archéologie. accès handicapés

Atelier « L’écriture du feu »

©artefact93