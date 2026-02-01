Atelier de Qi Gong Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Atelier de Qi Gong
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : 30 – 30 – EUR
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07 17:00:00
2026-02-07
Atelier de découverte de la pratique du Qi Gong. Nous apprendrons à conduire l’énergie par le mouvement pour nourrir la Vie libérant ainsi les stagnations souvent présentes après l’hiver.
Cet atelier est ouvert à toutes et à tous quelle que soit votre condition physique.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie taoverssoi@gmail.com
English :
A workshop to discover the practice of Qi Gong
