Atelier de Qi Gong

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : 30 – 30 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Atelier de découverte de la pratique du Qi Gong

Atelier de découverte de la pratique du Qi Gong. Nous apprendrons à conduire l’énergie par le mouvement pour nourrir la Vie libérant ainsi les stagnations souvent présentes après l’hiver.

Cet atelier est ouvert à toutes et à tous quelle que soit votre condition physique.

.

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie taoverssoi@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A workshop to discover the practice of Qi Gong

L’événement Atelier de Qi Gong Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Cahors Vallée du Lot