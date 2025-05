Atelier de Qi Gong La fluidité dans le mouvement – Salle des fêtes Montcuq-en-Quercy-Blanc, 10 mai 2025 14:00, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Lot

Atelier de Qi Gong La fluidité dans le mouvement Salle des fêtes 27 allée des marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 31 31

Tarif de base plein tarif Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-10 14:00:00

fin : 2025-05-10 17:00:00

Date(s) :

2025-05-10

Cet atelier propose une exploration du Qi Gong pour libérer les tensions physiques et émotionnelles. Il vise à éveiller la conscience corporelle et harmoniser souffle, esprit et mouvement dans une pratique accessible à tous.

Travail sur la fluidité, la conscience corporelle et l’équilibre organique.

Le stage s’adresse à tout le monde, peu importe la condition physique, l’âge ou l’état de santé.

– Inscription par retour de mail avec la fiche remplie. Vous trouverez le lien vers la fiche d’inscription directement sur le site https://www.taoverssoi.com/nos-cours-et-nos-stages

– Règlement sur place.

– Informations taoverssoi@gmail.com 3131 EUR.

Salle des fêtes 27 allée des marronniers

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie taoverssoi@gmail.com

English :

This workshop explores Qi Gong as a means of releasing physical and emotional tension. It aims to awaken body awareness and harmonize breath, mind and movement in a practice accessible to all.

German :

Dieser Workshop bietet eine Erkundung des Qi Gong, um körperliche und emotionale Spannungen zu lösen. Er zielt darauf ab, das Körperbewusstsein zu wecken und Atem, Geist und Bewegung in einer für alle zugänglichen Praxis zu harmonisieren.

Italiano :

Questo workshop esplora il Qi Gong come metodo per liberare le tensioni fisiche ed emotive. Mira a risvegliare la consapevolezza del corpo e ad armonizzare respiro, mente e movimento in una pratica accessibile a tutti.

Espanol :

Este taller explora el Qi Gong como forma de liberar la tensión física y emocional. Su objetivo es despertar la conciencia corporal y armonizar la respiración, la mente y el movimiento en una práctica accesible para todos.

L’événement Atelier de Qi Gong La fluidité dans le mouvement Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2025-05-06 par OT Cahors Vallée du Lot