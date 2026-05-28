Les Salces

ATELIER DE QI GONG

Etang de Bonnecombe Les Salces Lozère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Pendant l’été, Sandrine Assier propose des ateliers de Qi gong à L’etang de Bonnecombe sur l’Aubrac

Rendez-vous tous les jeudis de 10h à 11h.

Inscription obligatoire par sms au 06 73 83 82 61

Tarif 10€

Pendant l’été, Sandrine Assier propose des ateliers de Qi gong à L’etang de Bonnecombe sur l’Aubrac

Rendez-vous tous les jeudis de 10h à 11h.

Inscription obligatoire par sms au 06 73 83 82 61

Tarif 10€ .

Etang de Bonnecombe Les Salces 48100 Lozère Occitanie +33 6 73 83 82 61

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English :

During the summer, Sandrine Assier offers Qi gong workshops at L’etang de Bonnecombe in Aubrac

Every Thursday from 10am to 11am.

Registration required by sms to 06 73 83 82 61

Price: 10?

L’événement ATELIER DE QI GONG Les Salces a été mis à jour le 2026-05-28 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes