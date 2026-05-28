ATELIER DE QI GONG Les Salces
ATELIER DE QI GONG Les Salces jeudi 16 juillet 2026.
Les Salces
ATELIER DE QI GONG
Etang de Bonnecombe Les Salces Lozère
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Pendant l’été, Sandrine Assier propose des ateliers de Qi gong à L’etang de Bonnecombe sur l’Aubrac
Rendez-vous tous les jeudis de 10h à 11h.
Inscription obligatoire par sms au 06 73 83 82 61
Tarif 10€
Pendant l’été, Sandrine Assier propose des ateliers de Qi gong à L’etang de Bonnecombe sur l’Aubrac
Rendez-vous tous les jeudis de 10h à 11h.
Inscription obligatoire par sms au 06 73 83 82 61
Tarif 10€ .
Etang de Bonnecombe Les Salces 48100 Lozère Occitanie +33 6 73 83 82 61
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English :
During the summer, Sandrine Assier offers Qi gong workshops at L’etang de Bonnecombe in Aubrac
Every Thursday from 10am to 11am.
Registration required by sms to 06 73 83 82 61
Price: 10?
L’événement ATELIER DE QI GONG Les Salces a été mis à jour le 2026-05-28 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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