Atelier de réalisation avec les cinéastes Elina Chared et Samy Sidali La Tour sur Tinée La Tour

Atelier de réalisation avec les cinéastes Elina Chared et Samy Sidali 4 – 13 août La Tour sur Tinée Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-04T14:00:00 – 2025-08-04T16:30:00

Fin : 2025-08-13T14:00:00 – 2025-08-13T15:30:00

Du 4 au 13 août 2025, Samy Sidali et Elina Chared mèneront un atelier cinématographique à Roussillon.

Samy Sidali et Elina Chared sont deux réalisateur.rices du récent collectif Cinema Siba basé à Marseille. Tous les deux travaillent sur leur projets de long métrages fiction et documentaires respectifs et mènent en parrallèle des ateliers de réalisation de films avec des publics jeunes.

Le temps d’une dizaine de jours, il seront présent.e.s sur la commune pour écrire et réaliser un court-métrage avec un groupe d’une dizaine de participant.e.s.

Le point de départ du film sera l’exploration des légendes et du folklore du territoire du village et de sa vallée. À partir d’un conte, d’un personnage mystique, ou d’un lieu important dans l’imaginaire local, nous aimerions écrire un film à la frontière entre réalité et rêve : La rencontre entre cette entité fantastique et les habitant.e.s.

La Tour sur Tinée Grand place, 06420 La Tour La Tour 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

