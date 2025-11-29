Atelier de réalisation de photophores Maison de Garonne Boé

Atelier de réalisation de photophores

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-12-30

fin : 2025-12-30

2025-12-30

Atelier créatif et manuel de confection de photophores avec des pots en verre, des rouleaux de papiers toilettes etc. Les enfants pourront faire parler leur créativité.

Matériel et bougies led fournis.

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

Creative, handmade photophores made from glass jars, toilet paper rolls and more. Children will be able to express their creativity.

Materials and LED candles supplied.

