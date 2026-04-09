Atelier de réalité augmentée “Le club des créatures mystérieuses” Bibliothèque Astrid Lindgren Paris
Atelier de réalité augmentée “Le club des créatures mystérieuses” Bibliothèque Astrid Lindgren Paris jeudi 16 avril 2026.
Toutes sortes de créatures étranges sont encore peu étudiées par la science. Pourtant, bien qu’aucune preuve de leur existence n’ait encore pu être faite, de nombreuses personnes ont signalé leur présence ! Capturez-les en visant les images cibles cachées dans la bibliothèque.
Pour les 6-12 ans
D’étranges et mystérieuses créatures sont de retour dans la bibliothèque !
Du mercredi 15 avril 2026 au samedi 18 avril 2026 :
jeudi, vendredi, samedi
de 16h45 à 17h45
gratuit
Public enfants et jeunes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T19:45:00+02:00
fin : 2026-04-18T20:45:00+02:00
Date(s) : 2026-04-16T16:45:00+02:00_2026-04-16T17:45:00+02:00;2026-04-17T16:45:00+02:00_2026-04-17T17:45:00+02:00;2026-04-18T16:45:00+02:00_2026-04-18T17:45:00+02:00
Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris
+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/
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