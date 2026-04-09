Atelier de réalité augmentée “Le club des créatures mystérieuses” Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Toutes sortes de créatures étranges sont encore peu étudiées par la science. Pourtant, bien qu’aucune preuve de leur existence n’ait encore pu être faite, de nombreuses personnes ont signalé leur présence ! Capturez-les en visant les images cibles cachées dans la bibliothèque.

Pour les 6-12 ans

D’étranges et mystérieuses créatures sont de retour dans la bibliothèque !

Du mercredi 15 avril 2026 au samedi 18 avril 2026 :

jeudi, vendredi, samedi

de 16h45 à 17h45

gratuit

Public enfants et jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T19:45:00+02:00

fin : 2026-04-18T20:45:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T16:45:00+02:00_2026-04-16T17:45:00+02:00;2026-04-17T16:45:00+02:00_2026-04-17T17:45:00+02:00;2026-04-18T16:45:00+02:00_2026-04-18T17:45:00+02:00

Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris

+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/



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