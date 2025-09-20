Atelier de reconstitution : C’est du propre ! Château de Fougères Fougères

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’association de reconstitution historique Scalpel et Matula vous propose de découvrir le lien entre hygiène, architecture et Moyen Âge au cours d’échanges et de récits d’époque.

Château de Fougères Place Pierre Symon, 35300, Fougères Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 99 79 59 Château antérieur ruiné en 1166 ; reconstruit vers 1173 pour Raoul II (tours d' entrée, tour de Coigny) ; tour Mélusine 14e siècle ; tour du Gobelin remaniée 14e siècle ; tours d' Amboise 1ère moitié 15e siècle pour Pierre II ; tours Raoul et Surienne entre 1480 et 1485 ; logis 14e siècle détruit vers 1810, 1820 ; inscriptions modernes ; marques de tâcheron sur les tours Raoul et Surienne

Journées européennes du patrimoine 2025

Marie-Paule Tellier