Atelier de réfection d’un abat-jour Les Gonds
Atelier de réfection d’un abat-jour Les Gonds mardi 3 mars 2026.
Atelier de réfection d’un abat-jour
25, rue Maurice Ravel Les Gonds Charente-Maritime
Tarif : – – 45 EUR
sans le prix du mériel
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 15:00:00
fin : 2026-05-05 17:00:00
Date(s) :
2026-03-03 2026-04-07 2026-05-05 2026-06-02 2026-07-07 2026-08-04 2026-09-08
Lors de cet atelier, vous venez avec un abat-jour à vous, tout tâché, tout vieux. Je vous accompagne pour le refaire à neuf avec un des papier japonais dont je dispose.
.
25, rue Maurice Ravel Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 40 79 97 contact@agnesclairand.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In this workshop, you come with a lampshade of your own, all stained and old. I’ll come with you to refurbish it with one of the Japanese papers I have at my disposal.
L’événement Atelier de réfection d’un abat-jour Les Gonds a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge