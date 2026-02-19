Atelier de réfection d’un abat-jour Les Gonds

Atelier de réfection d’un abat-jour

25, rue Maurice Ravel Les Gonds Charente-Maritime

Tarif : – – 45 EUR

sans le prix du mériel

Début : 2026-03-03 15:00:00

fin : 2026-05-05 17:00:00

2026-03-03 2026-04-07 2026-05-05 2026-06-02 2026-07-07 2026-08-04 2026-09-08

Lors de cet atelier, vous venez avec un abat-jour à vous, tout tâché, tout vieux. Je vous accompagne pour le refaire à neuf avec un des papier japonais dont je dispose.

25, rue Maurice Ravel Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 40 79 97 contact@agnesclairand.com

In this workshop, you come with a lampshade of your own, all stained and old. I’ll come with you to refurbish it with one of the Japanese papers I have at my disposal.

