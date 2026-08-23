Informations pratiques

Val-Fouzon

Atelier de relaxation à la ferme d’Alouette

Barbelin Val-Fouzon Indre

Tarif : – – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13 11:00:00

Date(s) :

2026-09-13

La ferme d’Alouette de Parpeçay vous propose un atelier de relaxation en présence d’équidés.

Venez vivre une parenthèse hors du temps à la Ferme d’Alouette relaxation à travers les sens . Un atelier en immersion avec les chevaux pour se détendre, se reconnecter à soi et lâcher prise. Accompagnée par Chloé RIOLLET, monitrice diplômée et formée en médiation équine, et Carole GUERIN, relaxologue certifiée, vous découvrirez une approche douce où les chevaux deviennent de vrais partenaires de bien-être. Aucun niveau équestre n’est nécessaire ! Que vous soyez cavalier ou non, débutant ou simplement curieux, tout le monde peut participer il suffit d’avoir envie de s’offrir une parenthèse avec les chevaux et de prendre un moment pour soi. .

Barbelin Val-Fouzon 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 11 69 78 relax-et-vous@laposte.net

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English :

The Alouette Farm in Parpe%E7ay offers a relaxation workshop with horses.

L’événement Atelier de relaxation à la ferme d’Alouette Val-Fouzon a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Chabris Pays de Bazelle