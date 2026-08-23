Atelier de relaxation à la ferme d’Alouette Val-Fouzon
dimanche 13 septembre 2026 · Val-Fouzon
Informations pratiques
Val-Fouzon
Atelier de relaxation à la ferme d’Alouette
Barbelin Val-Fouzon Indre
Tarif : – – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13 11:00:00
Date(s) :
2026-09-13
La ferme d’Alouette de Parpeçay vous propose un atelier de relaxation en présence d’équidés.
Venez vivre une parenthèse hors du temps à la Ferme d’Alouette relaxation à travers les sens . Un atelier en immersion avec les chevaux pour se détendre, se reconnecter à soi et lâcher prise. Accompagnée par Chloé RIOLLET, monitrice diplômée et formée en médiation équine, et Carole GUERIN, relaxologue certifiée, vous découvrirez une approche douce où les chevaux deviennent de vrais partenaires de bien-être. Aucun niveau équestre n’est nécessaire ! Que vous soyez cavalier ou non, débutant ou simplement curieux, tout le monde peut participer il suffit d’avoir envie de s’offrir une parenthèse avec les chevaux et de prendre un moment pour soi. .
Barbelin Val-Fouzon 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 11 69 78 relax-et-vous@laposte.net
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English :
The Alouette Farm in Parpe%E7ay offers a relaxation workshop with horses.
L’événement Atelier de relaxation à la ferme d’Alouette Val-Fouzon a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Chabris Pays de Bazelle
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