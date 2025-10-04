Atelier de relaxation par le dessin Médiathèque Guillaume Apollinaire de Pontoise Pontoise

Atelier de relaxation par le dessin Samedi 4 octobre, 16h00 Médiathèque Guillaume Apollinaire de Pontoise Val-d’Oise

Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:30:00

Cette animation a pour but de proposer aux usagers de se relaxer par le dessin.

Il s’agit d’inviter les participants à prendre un temps pour ralentir et d’explorer leur imaginaire grâce aux techniques artistiques proposées par Pauline Della Pera.

Public : A partir de 6 ans

Médiathèque Guillaume Apollinaire de Pontoise 14 rue alexandre Prachay, 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d'Oise Île-de-France

Médiathèque Apollinaire Pontoise