Atelier de relaxation par le dessin Médiathèque Guillaume Apollinaire de Pontoise Pontoise

Atelier de relaxation par le dessin Samedi 4 octobre, 16h00 Médiathèque Guillaume Apollinaire de Pontoise Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:30:00
Cette animation a pour but de proposer aux usagers de se relaxer par le dessin.
Il s’agit d’inviter les participants à prendre un temps pour ralentir et d’explorer leur imaginaire grâce aux techniques artistiques proposées par Pauline Della Pera.
Public : A partir de 6 ans

Médiathèque Guillaume Apollinaire de Pontoise 14 rue alexandre Prachay, 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 25 04 25 »}]
Médiathèque Apollinaire Pontoise