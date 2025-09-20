Atelier de Reliure Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

Atelier de Reliure Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne samedi 20 septembre 2025.

Atelier de Reliure

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

Tout public

L’équipe de la médiathèque vous propose de découvrir quelques reliures rares issues de nos collections et de réaliser un carnet sans colle ni massicot « à la japonaise ».

Public adulte.

Sur réservation. .

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26

