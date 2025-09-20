Atelier de Reliure Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne
Atelier de Reliure Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne samedi 20 septembre 2025.
Atelier de Reliure
Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 16:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Tout public
L’équipe de la médiathèque vous propose de découvrir quelques reliures rares issues de nos collections et de réaliser un carnet sans colle ni massicot « à la japonaise ».
Public adulte.
Sur réservation. .
Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26
English : Atelier de Reliure
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier de Reliure Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne