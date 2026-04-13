Atelier de remise en selle, 27 Avenue de la Guerche, Saint-Brevin-les-Pins, 44250, Saint-Brévin l’Océan

Atelier de remise en selle Mardi 19 mai, 14h00 27 Avenue de la Guerche, Saint-Brevin-les-Pins, 44250 Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T14:00:00+02:00 – 2026-05-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T14:00:00+02:00 – 2026-05-19T16:00:00+02:00

Un atelier de remise en selle est une opportunité idéale pour (re)découvrir le plaisir du vélo en toute sécurité.

Ouvert à tous et toutes, quel que soit l’âge ou le niveau, il permet de reprendre confiance, d’améliorer sa posture et de maîtriser les bases essentielles de la conduite sur route. Encadré par des professionnels, cet atelier favorise l’autonomie à vélo tout en sensibilisant aux bonnes pratiques de circulation.

Cette séance servira de base pour construire un cycle de formation plus approfondi.

27 Avenue de la Guerche, Saint-Brevin-les-Pins, 44250 27 Avenue de la Guerche, Saint-Brevin-les-Pins, 44250 Saint-Brévin l’Océan 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/envi-ccse »}]

Vous souhaitez (re)faire du vélo mais cela fait trop longtemps ? Reprenez confiance à vélo lors d’une séance encadrée par des professionnels.

Mai à Vélo