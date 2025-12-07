Atelier de rencontre avec une compagnie de cirque Aire-sur-l’Adour

Atelier de rencontre avec une compagnie de cirque

Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – 10 EUR

Rdv le 7 décembre, pour un atelier de rencontre et de pratique cirque avec les artistes de la Compagnie !! (sur inscription A partir de 10 ans 5€)

Six acrobates sans agrès ni filet recherchent public pour spectacle à hautes envolées. Attirance prononcée pour cirque défiant toute forme de gravité serait un plus apprécié.

Confiance indispensable et donc largement dispensée. Rencontres sincères autant que singulières à prévoir, misanthropes s’abstenir.

Le premier contact pouvant être intimidant, proposition de passer rapidement aux suivants pour apprécier en toute simplicité le plaisir d’une parenthèse de convivialité. Occasion rêvée de se révéler mais aucune obligation à tout partager.

Il y a des petites annonces qui font de fausses promesses et puis il y a des fausses annonces qui en tiendront de grandes… à voltiger sans péril, on chute sans gloire ! .

