Atelier de renforcement musculaire Polisot

L’Aiguillage Polisot Aube

Début : 2025-09-20 11:30:00

fin : 2025-11-29 12:30:00

2025-09-20 2025-09-27 2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29 2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20

Nouveauté Atelier de renforcement musculaire

Animé par Marinette Socier, éducatrice sportive, instructrice Fitness, Cardio et Zumba.

Une activité adaptée à toute personne peu ou pas sportive qui veut rester en forme dans une ambiance détendue et conviviale où tous les muscles même les zygomatiques sont sollicités.

Si cela vous tente n’hésitez pas, venez… même avec vos plus vieilles baskets et vos tenues de sport vintage !

Pour adultes

Tous les samedis de 11h30 à 12h30

Séance découverte 15€

À l’année 165€ .

L’Aiguillage Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

