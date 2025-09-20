Atelier de rénovation de croix et calvaires Monuments de Montredon-Labessonnié Montredon-Labessonnié

Réservation obligatoire. Le matériel de rénovation sera fourni par l’association « Un bel avenir ». Il serait préférable que les participants viennent vêtus de vieux vêtements ou de vêtements de travail car l’activité sera certainement un peu salissante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Tout en cheminant le long du parcours numéroté, le projet est de restaurer les croix et calvaires de couleur blanche dont la peinture s’est rapidement dégradée depuis la réalisation du circuit « Croix et calvaires » en 2022.

Monuments de Montredon-Labessonnié Foirail de Montredon Labessonnié, 81360 Montredon-Labessonnié Montredon-Labessonnié 81360 Tarn Occitanie 06 16 83 23 87 [{« type »: « phone », « value »: « 0616832387 »}] Le projet est de présenter trois monuments majeurs de la commune (l’un en ruine, le deuxième en très mauvais état et le troisième magnifiquement restauré). En voiture.

© Didier Martineau