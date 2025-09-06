Atelier de rentrée de Tissu aérien acrobatie aérienne FAUN Montreuil

Atelier de rentrée de Tissu aérien acrobatie aérienne FAUN Montreuil samedi 6 septembre 2025.



Atelier de remise en forme

et cours d’essai pour ceux / celles qui veulent tester le tissu aérien

Tarif 25 euros

Déductible de la carte trimestrielle.

L’atelier de tissu/acrobatie aérienne commence avec un échauffement de yoga Iyengar qui, à travers des postures (asanas), permet le travail de la concentration, de la respiration, de l’alignement du corps et de la conscience corporelle.

L’atelier se poursuit avec des exercices de préparation musculaire avec le tissu, puis des figures et finalement avec des enchaînements (ou phrases de figures) ; avec pour objectif général la fluidité dans le mouvement.

Il est demandé aux participants d’amener leur tapis de yoga si possible.

Le samedi 06 septembre 2025

payant

Information et réservations :

colectivonewen7@gmail.com

0664132247

Public adultes. A partir de 18 ans.

FAUN 4, rue Gutenberg 93100 Montreuil

FAUN 4, rue Gutenberg 93100 Montreuil

https://colectivonewen.fr/ +33664132247 colectivonewen7@gmail.com