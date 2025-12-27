Atelier de réparation Ciron

Atelier de réparation

Salle des fêtes Ciron Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Ne jetez pas ! Réparez! Prologeons la durée de vie des objets, réparons ensemble avec les bénévoles.

Vous avez un appareil en panne, souhaitez des conseils d’entretien ou simplement partager un bon moment…

Le RéparLab propose un atelier d’aide et d’accompagnement réparation entretien diagnostics techniques conseils

Pour vos objets et appareils du quotidien outillage, appareils électriques, mécaniques, numériques, petits électroménager, machine à coudre, vélos… Ouvert à tous et sans inscription. .

Salle des fêtes Ciron 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 9 86 49 45 13 contact@reparlab.org

English :

Don’t throw away! Repair it! Let’s extend the life of objects and repair them together with our volunteers.

