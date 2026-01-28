Atelier de réparation collaboratif Savenay

Atelier de réparation collaboratif

Rue des Mésanges Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 17:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Au programme de cet atelier collaboratif

– Réparation de petit électroménager et électronique

– Retouches de vêtements

– Diagnostic informatique

– Entretien de vélos .

Rue des Mésanges Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire saverepair@gmail.com

