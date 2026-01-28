Atelier de réparation collaboratif Savenay
Rue des Mésanges Savenay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07 17:30:00
2026-02-07
Au programme de cet atelier collaboratif
– Réparation de petit électroménager et électronique
– Retouches de vêtements
– Diagnostic informatique
– Entretien de vélos .
