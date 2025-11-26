Atelier de réparation de petits électroménagers (en partenariat avec REPEYRE Outilthèque, L’Atelier 21 Box U Belin-Béliet
Outilthèque, L’Atelier 21 Box U 3 Rue Alain Peronnau Belin-Béliet Gironde
Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-26
2025-11-26
Le Centre socioculturel L’Interval vous propose de 10h à 12h une rencontre conviviale autour d’un atelier réparation petits électroménagers
Lieu du rendez-vous OUTILTHÈQUE, L’Atelier 21 (BOX U) 3 rue Alain Péronnau à BELIN-BELIET
En partenariat avec REPEYRE, la recyclerie associative du Val de l’Eyre.
Infos 06 22 92 79 93 • linterval@valdeleyre.fr .
Outilthèque, L’Atelier 21 Box U 3 Rue Alain Peronnau Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr
