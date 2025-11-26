Atelier de réparation de petits électroménagers (en partenariat avec REPEYRE Outilthèque, L’Atelier 21 Box U Belin-Béliet

Atelier de réparation de petits électroménagers (en partenariat avec REPEYRE

Le Centre socioculturel L’Interval vous propose de 10h à 12h une rencontre conviviale autour d’un atelier réparation petits électroménagers

Lieu du rendez-vous OUTILTHÈQUE, L’Atelier 21 (BOX U) 3 rue Alain Péronnau à BELIN-BELIET

En partenariat avec REPEYRE, la recyclerie associative du Val de l’Eyre.

Infos 06 22 92 79 93 • linterval@valdeleyre.fr .

