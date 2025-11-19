Atelier de réparation de petits électroménagers (en partenariat avec REPEYRE Salle Michel Ballion Le Barp
Atelier de réparation de petits électroménagers (en partenariat avec REPEYRE Salle Michel Ballion Le Barp mercredi 19 novembre 2025.
Atelier de réparation de petits électroménagers (en partenariat avec REPEYRE
Salle Michel Ballion 23 Rue de Castor Le Barp Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19
Le Centre socioculturel L’Interval vous propose de 10h à 12h une rencontre conviviale autour d’un atelier réparation petits électroménagers
Lieu du rendez-vous Salle Michel Ballion, 23 Rue de castor au BARP
En partenariat avec REPEYRE, la recyclerie associative du Val de l’Eyre.
Infos 06 22 92 79 93 • linterval@valdeleyre.fr .
Salle Michel Ballion 23 Rue de Castor Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr
English : Atelier de réparation de petits électroménagers (en partenariat avec REPEYRE
German : Atelier de réparation de petits électroménagers (en partenariat avec REPEYRE
Italiano :
Espanol : Atelier de réparation de petits électroménagers (en partenariat avec REPEYRE
L’événement Atelier de réparation de petits électroménagers (en partenariat avec REPEYRE Le Barp a été mis à jour le 2025-10-27 par OT Val de l’Eyre