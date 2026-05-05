Atelier de réparation de vélos, Centre commercial de La House – Chemin de La House – 33610 Canéjan, Canéjan

Atelier de réparation de vélos Samedi 30 mai, 10h00 Centre commercial de La House – Chemin de La House – 33610 Canéjan Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

Organisation : L’Accorderie de Canéjan et Pays des Graves et EVS

Centre commercial de La House – Chemin de La House – 33610 Canéjan 10 chemin de La House Canéjan 33610 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Les Incroyables réparateurs vous proposent de procéder à de petites réparations sur vos vélos !