Atelier de réparation de vélos, Centre commercial de La House – Chemin de La House – 33610 Canéjan, Canéjan
Atelier de réparation de vélos, Centre commercial de La House – Chemin de La House – 33610 Canéjan, Canéjan samedi 30 mai 2026.
Atelier de réparation de vélos Samedi 30 mai, 10h00 Centre commercial de La House – Chemin de La House – 33610 Canéjan Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00
Organisation : L’Accorderie de Canéjan et Pays des Graves et EVS
Centre commercial de La House – Chemin de La House – 33610 Canéjan 10 chemin de La House Canéjan 33610 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Les Incroyables réparateurs vous proposent de procéder à de petites réparations sur vos vélos !