Atelier de réparation d’objets en détresse! Au Phare d’Allex Allex

Atelier de réparation d’objets en détresse! Au Phare d’Allex

rue du premier syndicat Allex Drôme

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

2025-09-27

Vous souhaitez réparer vos objets? Vous avez envie d’apprendre à les réparer vous-même? On a les outils!

rue du premier syndicat Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.andrieandra@gmail.com

English :

Would you like to repair your objects? Want to learn how to repair them yourself? We’ve got the tools!

German :

Möchten Sie Ihre Gegenstände reparieren? Möchtest du lernen, wie du sie selbst reparieren kannst? Wir haben die Werkzeuge!

Italiano :

Volete riparare i vostri oggetti? Volete imparare a ripararli da soli? Abbiamo gli strumenti adatti!

Espanol :

¿Le gustaría reparar sus objetos? ¿Le gustaría aprender a repararlos usted mismo? ¡Tenemos las herramientas!

