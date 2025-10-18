Atelier de réparation Ecole Yves Duteil Esquerchin

Atelier de réparation Ecole Yves Duteil Esquerchin samedi 18 octobre 2025.

Entree libre

Début : 2025-10-18T09:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Atelier de reparation du repair Café d Esquerchin se tiendra le 18 Octobre 2025 de 9h à 12 h ,sous le préau de l école Yves Duteil.

Ecole Yves Duteil 66 Pl. de l’Église, 59553 Esquerchin Esquerchin 59553 Nord Hauts-de-France

Tenue d’un atelier de reparation le 18 Octobre de 9h à 12h Petit électroménager Vélos