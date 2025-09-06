Atelier de réparation Le Blanc

Atelier de réparation Le Blanc samedi 6 septembre 2025.

Atelier de réparation

14 quai Aubépin Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

Date(s) :

2025-09-06 2025-10-04

Ne jetez pas ! Réparez! Prologeons la durée de vie des objets, réparons ensemble avec les bénévoles.

Vous avez un appareil en panne, et vous souhaitez des conseils d’entretien ou simplement partager un bon moment…

Le RéparLab propose un atelier d’aide et d’accompagnement réparation / entretien / diagnostics techniques / conseils

Pour vos objets et appareils du quotidien outillage, appareils électriques, mécaniques, numériques, petits électroménager, machine à coudre, vélos… Ouvert à tous et sans inscription. .

14 quai Aubépin Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 52 61 14 45 contact@reparlab.org

English :

Don’t throw away! Repair it! Let’s extend the life of objects and repair them together with our volunteers.

German :

Werfen Sie nicht weg! Reparieren Sie es! Verlängern Sie die Lebensdauer von Gegenständen, reparieren Sie gemeinsam mit Freiwilligen.

Italiano :

Non buttatelo via! Riparalo! Prolunghiamo la vita degli oggetti e ripariamoli insieme ai nostri volontari.

Espanol :

¡No lo tires! ¡Repáralo! Prolonguemos la vida de los objetos y reparémoslos junto con nuestros voluntarios.

L’événement Atelier de réparation Le Blanc a été mis à jour le 2025-08-25 par Destination Brenne