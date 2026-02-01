Atelier de réparation : recoudre à la main Maison Des Autres Modes Paris
Atelier de réparation : recoudre à la main Maison Des Autres Modes Paris mardi 10 février 2026.
Atelier de réparation recoudre à la main
Avec Céline Dupuy
Céline Dupuy artiste artisane textile et directrice du pôle réparations du collectif UAMEP. Vous propose une initiation à la couture traditionnelle à la main pour réparer vos vêtements, du bouton marquant, en passant par l’ourlet et la couture décousue ou le tissu déchiré… Réparons ensemble vos vêtements dans une ambiance sympathique ! Préparez votre petit sac de sauvetage dès maintenant et venez la retrouver !
En 1h, vous apprendrez à réparer un ou deux vêtements
En 2h, vous aurez plus de temps pour en réparer encore plus !
Nombre de participants : 5 maximum par heure
Mardi 10 février – deux séances de 1 heure :
- de 12h00 à 13h00
- de 13h00 à 14h00
Tarifs à l’heure
Tarif plein : 25 euros
Tarif réduit : 20 euros (Habitant du 11ᵉ arrondissement, étudiant·e, demandeur·se d’emploi, bénéficiaire du RSA)
Découvrez toute la programmation de la Maison des Autres Modes https://uneautremode.fr/programmation/
Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :
rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.
Le mardi 10 février 2026
de 12h00 à 14h00
payant
Tarifs à l’heure
De 20 à 25 euros.
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-10T13:00:00+01:00
fin : 2026-02-10T15:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-10T12:00:00+02:00_2026-02-10T14:00:00+02:00
Maison Des Autres Modes 44, rue Saint-Sabin 75011 Paris
https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/uamepcollectif https://www.facebook.com/uamepcollectif
Afficher la carte du lieu Maison Des Autres Modes et trouvez le meilleur itinéraire