Atelier de réparation : recoudre à la main Maison Des Autres Modes Paris

Atelier de réparation recoudre à la main

Avec Céline Dupuy

Céline Dupuy artiste artisane textile et directrice du pôle réparations du collectif UAMEP. Vous propose une initiation à la couture traditionnelle à la main pour réparer vos vêtements, du bouton marquant, en passant par l’ourlet et la couture décousue ou le tissu déchiré… Réparons ensemble vos vêtements dans une ambiance sympathique ! Préparez votre petit sac de sauvetage dès maintenant et venez la retrouver !

En 1h, vous apprendrez à réparer un ou deux vêtements

En 2h, vous aurez plus de temps pour en réparer encore plus !

Nombre de participants : 5 maximum par heure

Mardi 10 février – deux séances de 1 heure :

de 12h00 à 13h00

de 13h00 à 14h00

Tarifs à l’heure

Tarif plein : 25 euros

Tarif réduit : 20 euros (Habitant du 11ᵉ arrondissement, étudiant·e, demandeur·se d’emploi, bénéficiaire du RSA)

Découvrez toute la programmation de la Maison des Autres Modes https://uneautremode.fr/programmation/

Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :

rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.

payant

Public adultes.

Maison Des Autres Modes 44, rue Saint-Sabin 75011 Paris

https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/uamepcollectif https://www.facebook.com/uamepcollectif



Afficher la carte du lieu Maison Des Autres Modes et trouvez le meilleur itinéraire

