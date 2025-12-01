Atelier de réparation : Réparons la mode, réparons le monde Maison de la vie associative et citoyenne du 11e Paris

Ateliers gratuits sur inscription : apprenez à réparer vos vêtements !

Céline Dupuy artiste artisane textile et directrice du pôle réparations du collectif UAMEP (Une Autre Mode Est Possible), vous invite à vous initier à l’entretien et la couture à la main (traditionnelle et créative) pour réparer vos vêtements de manière ludique dans la magnifique et dynamique Maison des associations du 11eme.

Lors de ces ateliers gratuit d’1h vous réparerez votre propre vêtement sur les conseils de Céline. Préparez votre petit sac de sauvetage dés maintenant. Vos Sandwichs sont les bienvenues pour faire sa pause avant ou après l’atelier.

Adultes et enfants (à partir de 10 ans)

Seulement 5 places disponibles par créneaux

10 décembre :

12h -13h et 13h-14h: DESSERTS « PATCHS SIMPLISME » couture créative initiation récréative

Gratuit sur inscription ici Réparons la mode, réparons le monde ! Décembre

À la Maison de la vie associative et citoyenne du 11e (MVAC 11), 8 Rue du Général Renault, 75011, Paris France

Le mercredi 10 décembre 2025

de 12h00 à 14h00

gratuit

Public adultes.

Maison de la vie associative et citoyenne du 11e 8, rue du Général Renault 75011 Paris

https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/UAMEP/ https://www.facebook.com/UAMEP/