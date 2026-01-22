Atelier de réparation textile Café la Patte d’Oie Douarnenez

Atelier de réparation textile

Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 14:00:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Réparer les trous, déchirures en privilégiant les méthodes de réparation visible,

les techniques les plus accessibles. Avec Paula Grīnvalde. .

