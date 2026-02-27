ATELIER DE RÉPARATION VÉLO Lodève

ATELIER DE RÉPARATION VÉLO

17 Boulevard Jean Jaurès Lodève Hérault

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-25

2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25

Apprenez à réparer et entretenir votre vélo avec l’aide des techniciens de L’Ecomobilité pour Tous !

Outillage et quelques pièces de rechanges fournies sur place. Prix libre. .

17 Boulevard Jean Jaurès Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 7 57 17 93 02

English :

Learn how to repair and maintain your bike with the help of L’Ecomobilité pour Tous technicians!

