ATELIER DE RÉPARATION VÉLO Lodève mercredi 4 mars 2026.
17 Boulevard Jean Jaurès Lodève Hérault
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-25
2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25
Apprenez à réparer et entretenir votre vélo avec l’aide des techniciens de L’Ecomobilité pour Tous. Tous les mercredis !
Outillage et quelques pièces de rechanges fournies sur place. Prix libre. .
17 Boulevard Jean Jaurès Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 7 57 17 93 02
English :
Learn how to repair and maintain your bike with the help of L’Ecomobilité pour Tous technicians!
