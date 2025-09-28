Atelier de réparation Vélo Saint-Céré

Atelier de réparation Vélo Saint-Céré dimanche 28 septembre 2025.

Atelier de réparation Vélo

Place du Marché Saint-Céré Lot

Début : 2025-09-28 09:00:00

fin : 2025-09-28 13:00:00

2025-09-28

L’association Vélotonome organise un atelier réparation gratuit sur le marché de Saint Céré

Si vous voulez un diagnostic de votre vélo, faire une réparation, avoir des renseignements, venez retrouver l’équipe ce dimanche.

Place du Marché Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 38 89 00 51

English :

The Vélotonome association organizes a free repair workshop at the Saint Céré market

If you’d like to diagnose your bike, make a repair or get some information, come and meet the team this Sunday.

German :

Der Verein Vélotonome organisiert eine kostenlose Reparaturwerkstatt auf dem Markt in Saint Céré

Wenn Sie eine Diagnose Ihres Fahrrads wünschen, eine Reparatur durchführen möchten oder Informationen benötigen, treffen Sie das Team an diesem Sonntag.

Italiano :

L’associazione Vélotonome organizza un’officina di riparazione gratuita al mercato di Saint Céré

Se volete far diagnosticare la vostra bicicletta, farla riparare o ricevere informazioni, venite a conoscere il team questa domenica.

Espanol :

La asociación Vélotonome organiza un taller de reparación gratuito en el mercado de Saint Céré

Si quieres que diagnostiquen tu bicicleta, repararla o informarte, ven a conocer al equipo este domingo.

L’événement Atelier de réparation Vélo Saint-Céré a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Vallée de la Dordogne