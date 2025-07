ATELIER DE RESSOURCEMENT EN PLEINE NATURE À LA FERME DU DEVÈS Castanet-le-Haut

ATELIER DE RESSOURCEMENT EN PLEINE NATURE À LA FERME DU DEVÈS

lieu dit le Devès Castanet-le-Haut Hérault

Début : 2025-07-30

fin : 2025-07-30

2025-07-30

Atelier de relaxation méditation

Bains sonores : Tambour, kalimba, cymbales, carillons, lyre, tongue drum, bol tibétain… Le son réparateur apporte apaisement, lâcher prise, et meilleur sommeil.

Chants méditatifs : Pour faire vibrer en soi une vitalité retrouvée, un ressourcement guérisseur.

Méditations chamaniques : En fonction des saisons et des traditions ancestrales chaque méditation est un voyage aux sources de son humanité.

Tarif adulte 20€ tarif jeunes de 10 à 16 ans 10€

Places limitées, inscription obligatoire, prévoir une tenue confortable

Animation Anne Silvestre Cagniart de l’association Le Soleil et la Lune 06 82 69 24 21 silvestre.anne@gmail.com .

lieu dit le Devès Castanet-le-Haut 34610 Hérault Occitanie +33 6 82 69 24 21 lafermedudeves@gmail.com

English :

Relaxation and meditation workshop

German :

Workshop Entspannung Meditation

Italiano :

Laboratorio di rilassamento e meditazione

Espanol :

Taller de relajación y meditación

