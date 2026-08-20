dimanche 20 septembre 2026 · Laval le prieuré (lieu dit "les Cerneux" sur la d20 entre le Luhier et Gigot) · Laval-le-Prieuré

Informations pratiques

Atelier de restauration d’un mur en pierre sèche Dimanche 20 septembre, 09h00 Laval le prieuré (lieu dit « les Cerneux » sur la d20 entre le Luhier et Gigot) Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Chantier-école de restauration de murs de pierre sèche

Rencontre avec un des éléments caractéristiques de notre patrimoine local, notre réseau gris (les murs de pierre sèche) et avec des bénévoles qui œuvrent à sa préservation.

Participation au chantier-école entre 9h et 16h

Visite de groupe guidée et commentée à 11h et à 14h (45 minutes)

L’association « Murs et Murgers, patrimoine des Montagnes du Doubs et d’Ailleurs » propose un chantier-école et 2 rendez-vous pour une courte escapade (sur des sentiers pierreux et dans des pâturages) sur le site naturel chargé d’histoire. Le parcours longera des murs remarquables qui délimitaient des parcelles et des murs de soutènement de terrasses des vergers et des vignes de l’ancien prieuré. Les visiteurs pourront aussi voir les muretiers et muretières bénévoles en action sur le chantier-école, en train de restaurer des portions de murs dans le respect de l’architecture originelle et selon les techniques traditionnelles, Vous pourrez vous initier et participer vous aussi aux travaux de montage encadré(e)s par les adhérents de l’association prêt(e)s à partager leur savoir-faire.

Laval le prieuré (lieu dit « les Cerneux » sur la d20 entre le Luhier et Gigot) Aux Cerneux Laval le Prieuré Laval-le-Prieuré 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0786968811 parking à proximité

Chantier-école de restauration de murs de pierre sèche

© Association Murs et Murgers