Atelier de Romane Olivet Olivet

Atelier de Romane Jeudi 11 décembre, 12h00 Olivet Loiret

Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Je suis Romane, j’ai 25 ans et j’habite près d’Orléans (région Centre Val de Loire), où je couds moi même vos jolies commandes avec beaucoup de passion et de joie.

L’Atelier de Romane est une jeune marque française déposée créée en 2024.

Je vous propose des vestes et gilets pour femme, enfant et même homme depuis l’automne 2025.

Les pièces sont entièrement personnalisables, et pour la plupart réversibles. Vous trouverez : des fleurs, du vichy, des rayures, des motifs indiens, de la moumoute…

Olivet Place louis sallé Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année