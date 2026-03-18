Atelier de saison Gaele Design

4 Rue de la Loi Limoges Haute-Vienne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-18 2026-05-16

Venez vous essayer au décor sur porcelaine. Un thème différent est proposé chaque mois en suivant les saisons et les envies du moment (boules de Noël, œufs de Pâques, bijoux, etc.). Contactez moi pour réserver votre atelier et découvrir le décor sur porcelaine tel qu’il est pratiqué dans mes créations. .

4 Rue de la Loi Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine gaele.design@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de saison Gaele Design

L’événement Atelier de saison Gaele Design Limoges a été mis à jour le 2026-03-14 par Terres de Limousin