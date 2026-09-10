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Atelier de sculpture Michèle Savinel, Atelier de Michèle Savinel, Saint-Germain-en-Laye

samedi 19 septembre 2026 · Atelier de Michèle Savinel · Saint-Germain-en-Laye

Atelier de sculpture Michèle Savinel, Atelier de Michèle Savinel, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Atelier de Michèle Savinel
Adresse
2 bis rue Saint-Jacques 78100 Saint-Germain-en-Laye
Ville
78100 Saint-Germain-en-Laye
Département
Yvelines

Atelier de sculpture Michèle Savinel Samedi 19 septembre, 10h30 Atelier de Michèle Savinel Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Explication modelage argile, moulage et tirage bronze.

Atelier de Michèle Savinel 2 bis rue Saint-Jacques 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France
Atelier

© Yves Savinel

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