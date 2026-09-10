AGENDA · Saint-Germain-en-Laye
Atelier de sculpture Michèle Savinel, Atelier de Michèle Savinel, Saint-Germain-en-Laye
samedi 19 septembre 2026 · Atelier de Michèle Savinel · Saint-Germain-en-Laye
Informations pratiques
Atelier de sculpture Michèle Savinel Samedi 19 septembre, 10h30 Atelier de Michèle Savinel Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Explication modelage argile, moulage et tirage bronze.
Atelier de Michèle Savinel 2 bis rue Saint-Jacques 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France
Atelier
© Yves Savinel
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