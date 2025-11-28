Atelier de self-défense Club seniors Port Royal PARIS
Atelier de self-défense Club seniors Port Royal PARIS vendredi 28 novembre 2025.
Alliant sport adapté et sécurité, initiation au self-défense
Atelier de self-défense sport et sécurité
Le vendredi 28 novembre 2025
de 10h00 à 12h00
gratuit
Sur inscription auprès de l’organisateur
Public adultes.
début : 2025-11-28T11:00:00+01:00
fin : 2025-11-28T13:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-28T10:00:00+02:00_2025-11-28T12:00:00+02:00
Club seniors Port Royal 88 ter, boulevard de Port-Royal 75005 PARIS
https://www.paris.fr/pages/paris-protege-la-ville-de-paris-se-mobilise-pour-informer-sensibiliser-et-proteger-les-parisiens-vulnerables-contre-toutes-les-formes-de-malveillance-violence-et-maltraitance-30048