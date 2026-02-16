Atelier de self-défense pour femmes & adolescentes Journée des droits des femmes Beaune

Atelier de self-défense pour femmes & adolescentes Journée des droits des femmes

Début : 2026-03-07 09:30:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

Date(s) :

2026-03-07

À l’occasion de la Journée des droits des femmes, participez à un atelier de self-défense pour femmes et adolescentes, animé par Michel, 5ème dan de karaté et expert en Wa Do Ryu, art martial axé sur la paix et l’harmonie. Techniques de self-défense. Collation incluse. Un moment pour la confiance, la sécurité et le bien-être. .

7 Rue Henry Dunant Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

