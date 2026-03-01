Atelier de sensibilisation à la cybersecurité

14 Rue de la Chaussée Nival Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 14:00:00

fin : 2026-03-10 16:30:00

Date(s) :

2026-03-10

Les usages numériques font partie de notre quotidien… mais les risques aussi ! Pour vous aider à adopter les bons réflexes, un atelier gratuit de sensibilisation à la cybersécurité est organisé à Pont-l’Évêque.

Et si vous appreniez à mieux protéger vos données ?

Les usages numériques font partie de notre quotidien… mais les risques aussi ! Pour vous aider à adopter les bons réflexes, un atelier gratuit de sensibilisation à la cybersécurité est organisé à Pont-l’Évêque.

Atelier animé par les Conseillers numériques du Département du Calvados, en partenarait avec l’Espace Public Numérique de Pont-l’Évêque, pour aider à comprendre les risques en ligne et à adopter les bons réflexes pour naviguer en toute sécurité sur Internet.

Découvrez les mesures essentielles pour protéger vos données, vous prémunir des arnaques et des messages malveillants, gérer les cookies, maîtriser les réseaux sociaux …

Mardi 10 mars

De 14h à 16h30

Maison départementale des solidarités

14 rue de la Chaussée Nival, Pont-l’Évêque

️ Gratuit sur inscription

Contact Guillaume Gille 06 98 64 82 85

Un atelier ouvert à tous, que vous soyez débutant ou utilisateur confirmé ! .

14 Rue de la Chaussée Nival Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 98 64 82 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de sensibilisation à la cybersecurité

Digital uses are part of our daily lives… but so are the risks! To help you adopt the right reflexes, a free cyber-security awareness workshop is being organised in Pont-l’Évêque.

L’événement Atelier de sensibilisation à la cybersecurité Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Terre d’Auge Tourisme