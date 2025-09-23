Atelier de sensibilisation à la langue des signes Bibliothèque Mériadeck Bordeaux

Atelier de sensibilisation à la langue des signes Bibliothèque Mériadeck Bordeaux mardi 23 septembre 2025.

Atelier de sensibilisation à la langue des signes Mardi 23 septembre, 17h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-23T17:30:00 – 2025-09-23T19:00:00

Fin : 2025-09-23T17:30:00 – 2025-09-23T19:00:00

Du 22 au 27 septembre, la Ville de Bordeaux et ses partenaires associatifs célèbrent la langue des signes française (LSF) avec deux objectifs : valoriser la culture sourde et promouvoir l’accessibilité pour toutes et tous !

À cete occasion, l’association Pi’ Gironde propose un atelier de sensibilisation à la langue des signes.

Venez découvrir la langue des signes et signer vos premiers mots. Attention, dans cet atelier, on range la langue dans sa poche pour mieux s’immerger dans le monde des sourds !

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 30 79 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/ProjetTousPourUn/?locale=fr_FR »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Journées Internationales de la Langue des Signes JILS Journées Internationales de la Langue des Signes

© Ville de Bordeaux