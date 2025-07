Atelier de sensibilisation à l’art abstrait Ville-sous-la-Ferté

Atelier de sensibilisation à l’art abstrait Ville-sous-la-Ferté dimanche 20 juillet 2025.

Atelier de sensibilisation à l’art abstrait

Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 15:00:00

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-07-20 2025-08-03

Dans le cadre de l’exposition Libre artiste « Au-delà des grilles, couleurs et mots vagabondent », l’artiste Nathalie Isselin vous propose de découvrir sa démarche, ses inspirations… et de passer à l’action en peignant vous-même lors d’un atelier créatif ouvert à tous, débutants comme curieux.

Deux sessions exceptionnelles sont proposées

– Dimanche 20 juillet à 15h

– Samedi 3 août à 15h

Un moment privilégié pour lâcher prise, explorer votre sensibilité artistique et partager un temps de création dans un cadre inspirant.

Exposition d’art contemporain au Pavillon des enfants

Accès libre et gratuit de 10h à 12h et de 14h à 18h

Les couleurs de Nathalie ISSELIN-ANDRIST courent, résistent, dansent via des matériaux variés pour dire l’emprisonnement et la souffrance, mais surtout le bonheur et l’audace d’aimer, d’être libre, de créer.

Les mots de Lydie HERBELOT donnent à lire un dialogue intime avec ces œuvres fortes et inspirantes qui font naître l’envie poétique.

Venez découvrir l’exposition LIBRE ARTISTE pour partager cette rencontre des couleurs et des mots qui, au-delà des grilles, vagabondent…

Informations et inscriptions

Nathalie Isselin nathalie.isselin@hotmail.fr .

Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté 10310 Aube Grand Est +33 3 25 27 52 55 abbaye.clairvaux@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier de sensibilisation à l’art abstrait Ville-sous-la-Ferté a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne