Atelier de sensibilisation à l’autopalpation Centre médico-social / CEGIDD Belleville Paris

Atelier de sensibilisation à l’autopalpation Centre médico-social / CEGIDD Belleville Paris mardi 7 octobre 2025.

Dans le cadre d’Octobre Rose, le Centre Médico-Social de Belleville vous invite à un atelier pratique et informatif pour apprendre l’autopalpation mammaire. Venez découvrir les gestes simples pour mieux connaître votre corps, repérer d’éventuels changements et prévenir le cancer du sein. Un moment d’échange, de prévention et de sensibilisation gratuit et accessible à toutes.

Découvrez les gestes simples de l’autopalpation et prenez soin de vous lors de notre atelier Octobre Rose au Centre Médico-Social de Belleville.

Le mardi 07 octobre 2025

de 13h00 à 14h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-07T16:00:00+02:00

fin : 2025-10-07T17:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-07T13:00:00+02:00_2025-10-07T14:00:00+02:00

Centre médico-social / CEGIDD Belleville 218, rue de Belleville 75020 Paris