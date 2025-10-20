Atelier de sensibilisation au climat (dès 10ans) Salel de réunion Maison France service Dompierre-sur-Besbre
Salel de réunion Maison France service Espace Boudeville Dompierre-sur-Besbre Allier
Début : 2025-10-20 14:00:00
fin : 2025-10-20 16:00:00
2025-10-20
Atelier de sensibilisation au climat (dès 10ans) ludique et gratuit !
Salel de réunion Maison France service Espace Boudeville Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes romane.arassus@interco-abl.fr
English :
Climate awareness workshop (ages 10 and up): fun and free!
German :
Workshop zur Sensibilisierung für das Klima (ab 10 Jahren): spielerisch und kostenlos!
Italiano :
Laboratorio di sensibilizzazione sul clima (dai 10 anni): divertente e gratuito!
Espanol :
Taller de sensibilización sobre el clima (a partir de 10 años): ¡divertido y gratuito!
