Atelier de sensibilisation au climat (dès 10ans) Maison Aquarium Jaligny-sur-Besbre mercredi 22 octobre 2025.

Maison Aquarium Chemin du stade Jaligny-sur-Besbre Allier

Début : 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-10-22 12:30:00

2025-10-22

Atelier de sensibilisation au climat (dès 10ans) ludique et gratuit !

Maison Aquarium Chemin du stade Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes romane.arassus@interco-abl.fr

English :

Climate awareness workshop (ages 10 and up): fun and free!

German :

Workshop zur Sensibilisierung für das Klima (ab 10 Jahren): spielerisch und kostenlos!

Italiano :

Laboratorio di sensibilizzazione sul clima (dai 10 anni): divertente e gratuito!

Espanol :

Taller de sensibilización sobre el clima (a partir de 10 años): ¡divertido y gratuito!

