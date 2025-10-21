Atelier de sensibilisation au climat (dès 10ans) Salle multimédia Maison France services Le Donjon

Atelier de sensibilisation au climat (dès 10ans) Salle multimédia Maison France services Le Donjon mardi 21 octobre 2025.

Atelier de sensibilisation au climat (dès 10ans)

Salle multimédia Maison France services Parc le Plessis Le Donjon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-21 16:00:00

Date(s) :

2025-10-21

Atelier de sensibilisation au climat (dès 10ans) ludique et gratuit !

.

Salle multimédia Maison France services Parc le Plessis Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes romane.arassus@interco-abl.fr

English :

Climate awareness workshop (ages 10 and up): fun and free!

German :

Workshop zur Sensibilisierung für das Klima (ab 10 Jahren): spielerisch und kostenlos!

Italiano :

Laboratorio di sensibilizzazione sul clima (dai 10 anni): divertente e gratuito!

Espanol :

Taller de sensibilización sobre el clima (a partir de 10 años): ¡divertido y gratuito!

L’événement Atelier de sensibilisation au climat (dès 10ans) Le Donjon a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire